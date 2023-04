"Era un cross, ogni tanto un po' di fortuna serve". Queste le parole di Antonio Candreva a DAZN dopo il pari con l'Inter arrivato al 90' proprio su un suo cross sbagliato. "Non siamo soddisfatti del primo tempo, poi nella ripresa una grande prova contro una grande squadra - dice l'ex nerazzurro -. Dovevamo restare in partita il più possibile e ci siamo riusciti. L'entusiasmo non deve mancare mai, io sono qui per aiutare la squadra a salvarsi. Ci servono ancora dei punti, bisogna ripartire da questa striscia di risultati utili. Con lavoro e sacrificio si raggiungono risultati importanti, oggi abbiamo portato a casa un grande punto".