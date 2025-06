I Percassi sembrano non voler sentire ragioni e continuano a fare muro davanti alle potenziali offerte per Ederson e oer Ademola Lookman. Stando al Corriere di Bergamo, per il centrocampista brasiliano, che piace anche all’Inter, la Juventus fa sul serio e sfida l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, pronto a versare i 60 milioni del suo valore.

Per non farsi trovare impreparati davanti ad una partenza dell'ex Salernitana, gli orobici valutano già alcuni identikit per il sostituto: l’ultimo nome è Djibril Sow, centrocampista classe 1997 del Siviglia.