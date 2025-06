Luka Topalovic, centrocampista classe 2006 di proprietà dell'Inter, ha fatto il suo esordio all'Europeo Under 21 subentrando all'87esimo della partita pareggiata dalla sua Slovenia contro la più quotata Inghilterra. Sono i primi 7' giocati nella rassegna continentale dall'ex Domzale, che era rimasto in panchina nel primo match del girone tra la Slovenia e la Germania, quello della tripletta show di Nick Woltemade, bomber dello Stoccarda accostato ai nerazzurri.