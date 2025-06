Intervistato da Claro Sports a pochi giorni dal debutto nel Mondiale per Club contro l'Inter, il tecnico dei Rayados de Monterrey Domenec Torrent fa capire di essere consapevole del fatto che provare a battere l'Inter non sarà un compito facile, visto che non a caso è arrivata seconda in Champions League, ma cercherà di infondere fiducia in tutti i suoi giocatori, in modo che possano dimostrarla in campo: "Con squadre come la nostra, non puoi andare a combattere con l'Inter. Ci tireremo indietro? Lasceremo la palla? No. Ma ci saranno momenti in cui dovrai proteggerti. Quello che voglio è che i nostri giocatori siano competitivi. Che lo siano fino alla fine. Che non si lascino andare se passano in vantaggio e che resistano per novanta minuti".

Il tecnico spagnolo ritiene che l'Inter sia la netta favorita contro il Monterrey: "Sulla carta, se si scommette, tutti punteranno sull'Inter, ovviamente, per via di ciò che rappresenta il calcio europeo, perché sono un gigante del calcio europeo. Ma sono convinto che avremo le nostre occasioni".