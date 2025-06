Walter Novellino condivide la mossa della Federcalcio di puntare su Gennaro Gattuso come erede di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana: "E’ stato un mio giocatore quando era ragazzino, per me darà un contributo importante. La Nazionale rappresenta tutti noi. E’ una buonissima scelta - ha detto l'ex tecnico della Samp a Tuttomercatoweb.com -. Non possiamo mancare un altro Mondiale, Rino lo sa: la qualificazione è fondamentale. Lavorerà ventiquattr’ore su ventiquattro. Sono convinto che farà bene”.