Sebastian Frey, ospite ad Avellino per un evento locale, "Tra i pali e le vigne", ha parlato dell'evoluzione del ruolo del portiere. Di seguito le sue parole riprese da TuttoAvellino: "C'è stata una bella evoluzione. Il portiere oggi è molto più coinvolto nella fase di costruzione del gioco, nella fase di gioco. Io la trovo una cosa molto bella, a patto che non venga estremizzata. Ho visto, nel corso dei primi anni, tanti errori e tanti gol presi da questa situazione in fase di costruzione, perché le giocate venivano forzate troppo. Questa cosa però mi piace e mi sarebbe piaciuta anche poterla vivere ai miei anni, allorché invece dovevamo solo pensare a non prendere gol. L'importante è non andare a rischiare ma credo che ormai quasi tutti giocano così, quindi va bene. Credo che Guardiola sia stato quello che ha iniziato un po' tutto, e oggi ci portiamo avanti questa filosofia ".