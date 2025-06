Il River Plate ha ufficializzato la lista dei 35 convocati per il Mondiale per Club: l'esordio del club argentino, inserito nel girone dell'Inter, è previsto per il 17 giugno contro gli Urawa Red Diamonds, mentre i Millonarios affronteranno i nerazzurri nell'ultima giornata. Sarà a disposizione di Marcelo Gallardo il talento Franco Mastantuono, talento classe 2007 che in estate è destinato a trasferirsi al Real Madrid. Nessun acquisto esterno in questa speciale finestra di mercato di dieci giorni concessa dalla FIFA: l’unica novità è il ritorno in rosa di Lautaro Rivero.

Questa la lista completa:

Portieri: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Lucas Lavagnino, Santiago Beltrán.



Difensori: Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Milton Casco

Centrocampisti: Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Santiago Simón, Maximiliano Meza, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Gonzalo Martínez, Matías Rojas, Giuliano Galoppo, Franco Mastantuono, Santiago Lencina, Giorgio Costantini.



Attaccanti: Miguel Borja, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Gonzalo Tapia, Ian Subiabre, Bautista Dadín.