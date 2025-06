"È un'opportunità unica, con un nuovo formato, un trofeo meraviglioso... è un sogno grandioso riuscire a vincerlo". Così, ai microfoni di TNT Sports, il difensore dei Rayados de Monterrey Sergio Ramos presenta il Mondiale per Club ormai imminente, nel quale la compagine messicana sarà la prima avversaria dell'Inter nella fase a gironi. L'ex capitano del Real Madrid ha chiarito che il torneo internazionale è stato uno dei motivi che lo hanno maggiormente motivato a firmare per il Monterrey: "Non tutte le squadre hanno questa opportunità. Sono entusiasta di competere su tutti i fronti e il Rayados è un club che lotta per ogni torneo".