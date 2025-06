Si sta giocando la sfida del Mondiale per Club tra PSG e Atletico Madrid. I parigini, dopo aver conquistato la Champions League con un sonoro 5-0 sull'Inter, hanno ripetuto lo schema dal calcio d'inizio che era stato effettuato a Monaco di Baviera: palla fuori immediatamente dopo la battuta. Ma questa volta Kovacs ha fatto ripetere l'esecuzione, come avrebbe dovuto già fare in finale di Champions.