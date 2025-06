Due giorni speciali per tutti i giovani affiliati dell'Inter Academy Rockers, che ha la sua base a Orange County, in California. La presenza della squadra nerazzurra a Los Angeles in occasione della FIFA Club World Cup si è trasformata in una straordinaria opportunità per l'Academy californiana, protagonista di attività esclusive nelle giornate americane dell'Inter. Le attività si sono aperte venerdì 13 giugno, con la presentazione del Truck nerazzurro, che ha iniziato il suo viaggio losangelino proprio a Irvine, dove si trova il complesso sportivo che ospita gli allenamenti di Inter Academy Rockers e il camp di Inter Academy.

Insieme alla Legend nerazzurra Maicon Douglas, il gruppo ha potuto sperimentare le attività del truck, ricevendo in regalo anche dei gadget ufficiali del club. A seguire si è svolta una sessione d'allenamento speciale insieme al Colosso. L'indomani, è stato invece loro possibile assistere da vicinissimo all'allenamento dell'Inter nel campus di UCLA, per poi partecipare a un allenamento dedicato all'Academy Rockers con Davide Frattesi e Benjamin Pavard, durante il quale i due giocatori nerazzurri hanno svolto esercizi e giocato insieme ai presenti.