Il Bologna vuole tutelarsi in caso di partenza di Dan Ndoye e punta i propri radar su Andrea Sottil, attaccante esterno tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Milan. Secondo il Corriere dello Sport, i toscani potrebbero prendere in considerazione eventuali offerte coi rossoblu che in tal caso possono tentare l'affondo mettendo sul piatto Giovanni Fabbian, giocatore che fa gola a parecchi club. La complicazione in tal senso può arrivare dall'Inter, che vanta ancora una recompra da 12 milioni di euro sul centrocampista.

I soldi per attivare la clausola andrebbero versati entro il primo luglio, ma ad oggi i nerazzurri, impegnati anche nel Mondiale per Club, non hanno però lanciato segnali di nessun tipo verso Casteldebole.