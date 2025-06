Dopo l'allenamento odierno in terra statunitense, l'Inter proseguirà il lavoro agli ordini di Christian Chivu in vista dell'esordio nel Mondiale per Club. Dopo la seduta odierna, lavorano ancora a parte Bisseck, Calhanoglu, Zielinski, Pio Esposito e Frattesi, un po’ affaticato già dopo le due partite con la Nazionale italiana.