L'atmosfera nel ritiro losangelino dell'Inter viene descritta rilassata dall'inviato della Gazzetta dello Sport. A tal punto che quasi tutti giocatori si sono fermati a firmare autografi alla decina di studenti del campus presenti, più qualche turista italiano, che erano rimasti in attesa davanti alla porta del 'Wallis Annenberg Stadium', il campo di soccer di UCLA, dove Lautaro Martinez e compagni stanno scaldando i motori in vista dell'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey (mercoledì 18 giugno, alle ore 3 italiane).

Qualche tifoso, si legge sul portale online della rosea, si è visto pure nell’albergo nerazzurro a cinque stelle, in zona Beverly Hills, a qualche miglia di distanza dal campus, lo stesso scelto da José Mourinho per preparare la stagione del Triplete. A quel tempo, Cristian Chivu, oggi neo allenatore dell'Inter, era una colonna della squadra che al termine di quel 2010 leggendario avrebbe vinto tutto.