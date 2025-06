Nemmeno il tempo di vedere cominciare la prima edizione che nel quartier generale della FIFA si pensa già all'edizione del 2029 e alle possibili modifiche da inserire nel format. Tra i corridoi di Zurigo, secondo la Gazzetta dello Sport, si ha la consapevolezza che questo torneo possa ulteriormente crescere a livello commerciale, facendo leva sul seguito globale dei top club e delle loro stelle. Già si è parlato di un'attività di lobbying da parte dei principali club esclusi dalla manifestazione, come Barcellona e Milan, per un allargamento a 48 squadre, ipotesi al momento da escludere. Però, sono già in corso riflessioni su una riformulazione dei criteri per la scelta delle 32 incrementando la rappresentanza europea.

E nei quartieri generali del calcio che conta circola già lo spiffero di una possibile cadenza biennale, anziché quadriennale, del Mondiale per club. La FIFA smentisce e fa notare come, con il nuovo assetto, il ciclo di commercializzazione sia ben presidiato dai propri eventi: nel 2026 la Coppa del Mondo maschile, nel 2027 la Coppa del Mondo femminile, nel 2028 il Mondiale per club femminile, nel 2029 il Mondiale per club maschile. Così si assicura già un flusso costante agli investitori.