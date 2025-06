I Rayados de Monterrey arrivano al Mondiale per Club carichi dopo l'ultimo, rotondo successo ottenuto quest'oggi nell'ultimo test match di preparazione in vista del debutto nella competizione previsto nella notte tra mercoledì e giovedì contro l'Inter: la compagine di Domenec Torrent ha superato per 3-0 l'Atlante, con le reti di Fidel Ambriz nel primo tempo e di Alfonso Alvarado e Jesus Corona nella ripresa. Venerdì 13 i messicani prenderanno il volo per Los Angeles.