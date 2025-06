L'attesa è già altissima in casa Monterrey per il debutto nel Mondiale per Club contro l'Inter di mercoledì notte. I messicani vivono questo momento come una grande occasione per potersi misurare con i top club mondiali, come spiega anche l'esperto centrocampista Jesus Corona. Il Tecatito, intervistato da FOX Deportes, spiega a cosa punta la sua squadra in questa kermesse: "Non vedo l'ora di giocare contro squadre così famose... Sarà pazzesco, un sogno, bellissimo. L'obiettivo è cercare di superare la fase a gironi facendo bene e divertendoci".