Arriva dal Brasile l'arbitro di Monterrey-Inter, match di debutto dei nerazzurri di Cristian Chivu al Mondiale per Club in programma nella notte tra martedì e mercoledì. È stato infatti designato Wilton Pereira Sampaio, 43enne nato a Teresina de Goias, internazionale dal 2013. Nel 2012 è stato nominato miglior arbitro del Brasileirao.

Pereira Sampaio ha partecipato alle ultime due edizioni dei Mondiali, in Russia nel 2018 dove faceva parte delle squadre VAR, e in Qatar nel 2022 dove ha diretto tra le altre il quarto di finale tra Francia e Inghilterra. I suoi assistenti saranno Bruno Boschilla e Bruno Pires. In sala VAR ci sarà invece l'uruguayano Gustavo Tejera.

