È una Serie A sempre più in mano delle proprietà straniere: non appena sarà ufficializzato il passaggio di mano dell'Udinese dalla famiglia Pozzo ad un fondo statunitense, nella prossima stagione le proprietà non italiane saliranno addirittura a 12, un record come ricordato da La Repubblica. Questo l'elenco aggiornato: Milan, Inter, Roma, Como, Bologna, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Parma, Venezia e Atalanta che però resta gestita dalla famiglia Percassi. In tutto questo, sottolinea il quotidiano, "la Figc non può avere controlli sui fondi stranieri. Ci si deve fidare".