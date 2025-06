Si sta parlando molto in queste ore di un possibile approdo in Turchia di Hakan Calhanoglu, sponda Galatasaray. ll giornalista turco Serhat Akın ha dichiarato che il centrocampista dell'Inter è in trattativa con il Gala: "Hakan Çalhanoğlu mi ha mandato un messaggio oggi. Ha detto: 'Siamo in trattative con il Galatasaray. Loro vogliono me e io voglio loro'".

Anche il padre di Akane Çalhanoğlu, Hüseyin Çalhanoğlu, ha condiviso un post scrivendo: "Spero che un giorno verrai al Galatasaray".