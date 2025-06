Se dall'altra parte dell'oceano è appena cominciato il Mondiale per Club extra large a 32 squadre, per determinare la squadra regina del pianeta secondo la FIFA, in Italia, stasera, Sampdoria e Salernitana scendono in campo per salvare la categoria. Al Ferraris di Genoa, infatti, alle 20.30, si gioca l'andata dei playout di Serie B, una sfida che Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista di proprietà dell'Inter in prestito ai blucerchiati, guarderà almeno dall'inizio dalla panchina.