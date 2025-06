Domenec Torrent, allenatore del Monterrey, lancia la sua dichiarazione d'intenti in vista del Mondiale per Club. Il tecnico dei messicani, primi avversari dell'Inter nel girone, ha dichiarato che la squadra sta lavorando duramente ed è concentrata sul raggiungimento degli obiettivi del torneo: "Stiamo partendo da zero. Sappiamo cosa vogliamo e come ottenerlo. Vincere è importante, così come sapere come farlo, e vedo i giocatori concentrati su questo. Giocheremo per tutti i 90 minuti. Siamo i Rayados e lo saremo dal primo minuto fino alla fine", ha assicurato l'allenatore dell'Albiazul come riportato dal sito ufficiale.

Riguardo al Mondiale per Club, Torrent ha affermato che il Monterrey se la giocherà indipendentemente dall'avversario e che l'importante è dimostrare di essere una grande squadra: "È una competizione molto dura. Ci siamo guadagnati l'opportunità di essere lì e l'unica cosa su cui ci siamo concentrati era competere. Vogliamo combattere bene contro l'Inter. Non siamo favoriti, ma siamo i Rayados e lotteremo. Giocheremo un buon calcio. È una bellissima opportunità per noi, in quanto grande club, e non possiamo sprecarla. Abbiamo una squadra fantastica. Non giochiamo contro squadre messicane, ma contro i vicecampioni d'Europa, una squadra che ha giocatori di altissimo livello, ma nache noi li abbiamo. Devo lavorare sodo per massimizzare il mio potenziale. Sapendo che giochiamo contro grandi squadre, le rispetteremo, non le temeremo. Abbiamo ottimi giocatori che possono decidere le partite".