Domènec Torrent, allenatore del Monterrey, ha parlato a ìLa Hora de Willie' su RG La Deportiva dei suoi primi giorni di lavoro con la squadra messicana, che fra pochi giorni affronterà l'Inter al Mondiale per Club. E a proposito dei nerazzurri, il tecnico spagnolo spiega quello che sarà l'approccio tattico che intende proporre contro la squadra di Cristian Chivu: "Non giocheremo contro l'Inter come abbiamo fatto il giorno prima, nel senso che non sapremo chi abbiamo di fronte. Il nostro stile sarà quello di avere un buon controllo di palla, un forte pressing sui calci di punizione e difenderemo bene. Abbiamo visto giocare Inter e Parma, la precedente squadra di Chivu, per acquisire informazioni sull'avversario. Non siamo migliori di nessuno, ma dobbiamo lavorare acquisendo molte informazioni sull'avversario, conoscendo gli spazi, dove possono farci male e altro ancora. In questo modo convinciamo il giocatore; questo non garantisce la vittoria, ma sapremo cosa potrebbe accadere in campo".

Torrent prosegue: "L'Inter gioca con un 5-3-2. Il Parma, con Chivu, giocava così, quindi giocano allo stesso modo e bisogna essere pronti a capire come si evolverà la partita perché ci sono fasi diverse, ma a me piace attaccare velocemente con le ali profonde in qualsiasi sistema. Mi piace avere ampiezza e giocatori sulle fasce. Lo stile non è dettato dal sistema, è dettato da cosa vuoi fare quando hai la palla e cosa farai quando non ce l'hai. Il mio stile è attaccare velocemente, muovere rapidamente i giocatori, in modo che trovino gli spazi al momento giusto".