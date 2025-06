Da Castiglione della Pescaia, dove ha presenziato ad un clinic di specializzazione per allenatori, Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio, ha speso parole di elogio per il Paris Saint-Germain dopo la conquista della Champions League a discapito dell'Inter: "Il PSG ha dato una lezione al mondo, ha mandato via i top player, ha abbassato il monte ingaggi comprando dei giovanissimi con cui ha avuto coraggio e ha vinto dove Lionel Messi e Neymar non avevano vinto". Spazio anche alle sue esperienze in panchina, con nota particolare su quella con la Juventus che gli è valsa lo Scudetto nel 2020: "La Juventus è stata la squadra più difficile da allenare perché era asimmetrica. Abbiamo vinto grazie ai più freschi, come Rodrigo Bentancur. Abbiamo fatto la corsa sull’Inter sempre, perché la Lazio, giocando ogni tre giorni, non aveva la rosa per concorrere".

Adesso, la nuova avventura in biancoceleste, a proposito della quale comincia a parlare di alcuni dei suoi giocatori: "Nuno Tavares è l’unica incognita che avremo nel nostro reparto difensivo, è un giocatore anarchico che ha bisogno di lavoro, ma se lo facciamo nel modo giusto diventerà fortissimo. Nicolò Rovella aveva bisogno di 50 partite in Serie A per evolvere, e ora è diventato fortissimo. Matteo Guendouzi Guandouzi ha un dinamismo contagioso che influisce anche su chi gli gioca intorno, non riesce mai a stare fermo”.