La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito ufficialmente l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese, bandiera del Milan da calciatore e con un passato da tecnico dello stesso Milan, ma anche del Napoli, dell'Olympique Marsiglia, del Valencia e dellHajduk Spalato, sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma.

Queste le parole di benvenuto del presidente FIGC Gabriele Gravina: "Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

