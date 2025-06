"Dobbiamo godercelo per queste ultime partite che giocherà con noi". Così Nacho Fernandez, centrocampista del River Plate, ha parlato dagli Stati Uniti di Franco Mastantuono, il talento dei Millonarios che dopo il Mondiale per Club volerà a Madrid per indossare la maglia del Real. Fernandez elogia quelle che sono le qualità mentali del ragazzo: "È un ragazzo fantastico con una testa molto forte, quindi penso che sia pronto. Gli ho fatto i complimenti perché è un passo molto importante nella sua carriera al Real Madrid e ora deve godersi queste partite che restano qui. Ovviamente ha tutte le qualità, ha anche molto da imparare".

Parlando in conferenza stampa della competizione, il giocatore ha aggiunto: "Il nostro primo obiettivo è la prima partita, cercare di vincerla perché sarà molto importante per la nostra fiducia. Dopodiché, dovremo affrontare partita per partita, vedendo cosa ci riserva il destino, ma ovviamente l'obiettivo di questo club è sempre quello di vincere ogni torneo".