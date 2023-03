Si apre uno spiraglio per la presenza di Joao Mario martedì nella gara che vedrà il Porto opposto all'Inter nel ritorno degli ottavi di Champions League. L'esterno biancoblu, che ieri ha saltato l'allenamento dopo il problema al ginocchio nella partita contro l'Estoril, si è sottoposto a degli esami che hanno escluso eventuali lesioni ai legamenti, il che rende possibile la sua presenza al Do Dragao contro i nerazzurri. Joao Mario ieri ha iniziato un intenso programma di recupero presso il centro medico dell'Olival Training Center, che proseguirà oggi, domani e nelle ore che precedono il match.

Non sarà facile per il difensore essere comunque al massimo delle sue capacità, ma è possibile secondo A Bola che le cure ricevute possono rendere possibile per lui giocare sul dolore in un match cruciale per la stagione della squadra di Sergio Conceiçao.