Denis Zakaria e Caio Henrique si sono regolarmente allenati questa mattina con il gruppo del Monaco prima della partenza per Milano dove domani sera affronteranno l'Inter per l'ultimo turno della fase campionato di Champions League. L'ex Juventus, uscito nel corso del match di Ligue 1 contro il Rennes per un colpo duro alla caviglia, ha svolto regolarmente l'intera seduta e domani dovrebbe giocare da titolare a fianco di Lamine Camara. Rientra anche il terzino brasiliano, che contro i bretoni non fu inserito nemmeno tra i convocati per scelta tecnica, dovuta alle sue recenti prestazioni deludenti. Anche per lui, forse, ci sarà una nuova opportunità da titolare.

Ai due rientri, però, fanno da contraltare le assenze degli infortunati Wilfred Singo, George Ilenikhena e Folarin Balogun. Partirà col gruppo alla volta di Milano l'ultimo acquisto, il danese Mika Biereth, che approfitterà della rifinitura di domattina per prepararsi in vista del match di campionato contro l'Auxerre.