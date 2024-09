Sospiro di sollievo in casa Milan. Come riferisce il Corriere dello Sport, dopo gli esami clinici di Maignan, i rossoneri possono sperare di avere il portiere per il derby di domenica. Uscito dal campo con il Liverpool per un brutto scontro con Tomori, gli approfondimenti non hanno evidenziato lesioni muscolari: una contusione da smaltire e già ieri il francese stava meglio. A oggi le possibilità di vederlo tra i pali sono vuone.

Tutto ok anche per Calabria, anche lui uscito anzitempo martedì sera: affaticamento muscolare che però non desta particolari preoccupazioni. Emerson Royal è in ballottaggio per un posto dal primo minuto.