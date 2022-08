Ante Rebic e Divock Origi non parteciperanno in via precauzionale alla trasferta di Reggio Emilia, dove domani sera il Milan sfiderà il Sassuolo nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Il croato ha accusato un problema alla schiena, l'ex Liverpool ha una lieve infiammazione che non gli permette di essere al 100%. Da valutare, in chiave Inter, le loro condizioni in vista del derby della Madonnina in programma sabato 3 settembre.