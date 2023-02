Pioli cambia. In vista del derby, il centrocampo diventa a tre senza più trequartista: un modo per tamponare l'emorragia di gol incassati in questo nuovo anno. "Tonali è la certezza, nel senso che è sicuro della maglia, deve però ritrovare sicurezze anche in campo. Krunic entrerà al posto dell’infortunato Bennacer e giocherà da mezzala sinistra, dall’altra parte è già aperto il ballottaggio tra Pobega e Vranckx", conferma la Gazzetta dello Sport. In difesa, invece, vista l'assenza di Tomori, dentro Kjaer al posto di Gabbia.