La Curva Sud del Milan continuerà la sua contestazione nei confronti della società anche domenica, quando alle 18 andrà in scena l'atteso derby contro l'Inter. Gli ultras rossoneri scelgono il silenzio per mandare il loro messaggio ai proprietari del club: nel match di San Siro non ci saranno striscioni, bandiere e coreografia. E mancherà anche il sostegno sonoro alla squadra con i classici cori. Lo riporta SportMediaset.