Pochi cambi per il Milan rispetto alla vittoria contro la Cremonese nell'ultima partita di campionato, assicura il Corriere dello Sport. Nel derby contro l'Inter l'attacco l'attacco sarà ancora guidato da Leao e Pulisic, mentre in difesa c'è da rimpiazzare l'infortunato Gabbia con il trio formato da Tomori, De Winter e Pavlovic. La novità è sulla corsia sinistra, dove Estupinan dovrebbe vincere il ballottaggio con Bartesaghi. In mediana insieme a Modric e Rabiot ci sarà Fofana, preferito a Ricci e Jashari, mentre Saelemaekers è confermato sulla fascia destra.

