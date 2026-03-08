Questa sera a San Siro sono attesi oltre 75mila spettatori per il derby tra Milan e Inter. Il big match - conferma oggi il Corriere dello Sport - coinciderà anche con il record d'incasso per un match di Serie A, fissato a quasi 8,7 milioni di euro.

Tra i tanti volti presenti in tribuna ci saranno anche tanti vip: oltre agli ex rossoneri Alexandre Pato, Christian Abbiati, Mark Van Bommel e al ct della Nazionale Italiana Rino Gattuso, sono previste anche le presenze di Dominik Paris (medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina), dei cantanti Sarah Toscano, Anna Pepe e Ernia, della modella Bianca Balti, e di alcuni uomini della politica come Adriano Galliani, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e i dirigenti di Lega Serie A Ezio Simonelli e Luigi De Siervo.