"Intanto, questo non è un derby, ma il derby". Comincia praticamente così l'intervista di Wesley Sneijder alla Gazzetta dello Sport. Una chiacchierata sul presente e il futuro dell'Inter, ma che parla di un passato che fa rabbrividire: compagno di Triplete di Cristian Chivu, il folletto olandese racconta il suo ex 'collega' oggi alla guida della sua Beneamata. "A San Siro senti addosso la storia" ha detto partendo, appunto dalle emozioni della stracittadina della Madonnina che quest’anno ha un sapore speciale: "Può assegnare definitivamente uno scudetto che è strameritato. Non è come due anni fa, quando l’Inter ha festeggiato in casa del Milan matematicamente, ma se Cristian va a +13 chi mai può pensare di prenderlo?".
Già, Cristian, il suo ex compagno di triplete: un giudizio al primo anno nerazzurro?
"Forse serve un po’ di tempo per far capire l’impresa... Chivu ha ereditato una squadra col cuore spezzato per delle delusioni enormi: io c'ero a Monaco di Baviera, un risultato di quel tipo te lo porti addosso. Lui ha trasformato la squadra in una macchina: in Italia vince sempre e, vedendo la distanza dalle avversarie, pensi sia una cosa normale, quasi facile. Invece, è l’esatto contrario, è veramente difficile lasciare i rivali dieci punti indietro: Cristian è stato bravissimo. Nella nostra chat 'Triplete' gli scriviamo tutti dopo ogni vittoria: siamo legati per la vita, il successo di uno è il successo di tutti".
Ma se lo aspettava così pronto subito per gestire una panchina importante?
"Cristian è sempre stato metodico, intelligente, un osservatore del gioco da dietro perché aveva i piedi da regista. E poi fatemi dire una cosa: sia io che lui amiamo l’Inter, ma in Cristian si vede davvero la scuola Ajax".
Quale è il suo derby di Milano della vita?
"Neanche il tempo di scendere dall’aereo a fine agosto 2009 che José mi fa: 'Giochi già col Milan...'. Quanti altri lo avrebbero fatto? È finita 0-4 per noi, mi sembrava di conoscere Milito ed Eto’o da tutta la vita. A fine partita ho capito che Mourinho parlava sul serio quando diceva che gli mancava solo un numero 10 per vincere tutto. Non lo aveva detto per convincermi, vedeva semplicemente il futuro".
Anche Chivu ha la stessa capacità divinatoria?
"Paragoni così non hanno senso, anzi sono pericolosi. Come José, però, Cristian dice quello che pensa senza dover piacere per forza e va dritto per la sua strada. Lui deve difendere l'Inter da tutto e da tutti. Guardate il caso Bastoni, quante polemiche inutili... Prima o poi la gente si stancherà di fischiare, ma mi piace soprattutto la reazione del giocatore: la contestazione gli scivola addosso, è così che si fa".
Come vede la battaglia di centrocampo stavolta?
"Il Milan è una squadra… furba. Ha il carattere del suo allenatore, sa mettersi dietro, aspettarti e punirti, anche perché ha centrocampisti come Rabiot. L’Inter è superiore nel palleggio: ha recuperato ormai Calha, ma l’uomo chiave di quest’anno è Zielinski".
Nella valutazione della stagione quanto pesa l’eliminazione dalla Champions?
"Quest’anno è andata così, ma bisogna partire da un fatto che non tutti hanno capito: il Bodo Glimt è forte, non è lì per caso. La delusione resta, ma si va avanti: il modo migliore per dimenticare è prendersi lo scudetto presto, magari già nel derby".
Chi può essere l’uomo copertina a San Siro?
"Avrei voluto dire Denzel Dumfries perché il suo fisico non ce l’ha nessuno, ma arriva da un lungo infortunio: è un giocatore chiave anche per l’Olanda, speriamo torni subito ai suoi livelli e poi faccia un gran Mondiale. Mi auguro resti all’Inter ancora a lungo perché è difficile sostituire un giocatore così completo. Visto che pesa tanto l’assenza di Lautaro, faccio anche io il nome di Pio: lo so, non sono originale, di Esposito ne parlano tutti...".
Se ne parla troppo o il ragazzo lo merita?
"Pio è la benedizione dell’Italia, la punta che mancava e che guida un movimento. Sperando ci raggiungiate al Mondiale, sennò sai che noia... (ride, ndr ). È già pronto, con l’Arsenal in pochi minuti ha impressionato tutti. E poi Lautaro gli ha preso le misure, sa adattarsi e si muove di conseguenza. Insieme possono fare 50 gol l’anno perché l’Inter deve pensare a vincere pure in futuro".
Ha idee per questo proposito?
"Dall’Olanda noi guardiamo con attenzione il campionato belga. State vedendo anche voi cosa combina al Bruges ogni settimana il figlio di Dejan? Deki non si offenderà, ma Stankovic figlio sta diventando più forte di Stankovic padre. Gli auguro ogni bene e spero che l’Inter lo riporti a casa".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 09:28 GdS - Modric e Zielinski i "cervelloni" del derby di stasera. Il polacco non ha le geometrie del croato, ma...
- 09:14 Qui Milan - Allegri scioglie l'unico dubbio: Estupinan in vantaggio su Bartesaghi
- 09:00 Sneijder: "Col tempo si capirà l’impresa di Chivu. Ale Stankovic più forte di Deki. E su Dumfries spero..."
- 08:45 GdS - Il derby passa anche dall'uno contro uno tra Rabiot e Barella: tra i due sarà duello di politica calcistica
- 08:30 Sommer: "Il derby mi diverte sempre molto. È l'ultimo? Vivo il momento e il momento è la partita contro il Milan"
- 08:15 Preview Milan-Inter - Chivu in ansia per Thuram e con un dubbio in mezzo
- 00:00 Chi vorrebbe essere Gasly stasera?
- 23:45 Cross riusciti, Dimarco comanda la classifica. E il Milan ci prova spesso dal lato sinistro
- 23:30 Nessuno attacca come l'Inter di Chivu in Serie A. Sequenze di passaggi e gol da fuori area: i numeri non mentono
- 23:15 Gol e assist, Dimarco fa un altro sport in Serie A. E c'è un record in comune con Pirlo e Luis Alberto
- 23:00 Pancaro prevede la chiave tattica del derby: "Milan compatto, l'Inter controllerà il gioco"
- 22:45 Serie A, tutto facile per la Juventus: allo Stadium finisce 4-0 contro il Pisa, rilancio Champions
- 22:30 Gasly: "Amo il calcio, ho amici nell'Inter e nel Milan. Non ho deciso da che parte stare"
- 22:15 Onana, futuro sempre più incerto: il Trabzonspor ha deciso di non riscattarlo
- 22:00 Cagliari, Belotti: "Il gol di Seba Esposito è una gioia condivisa, gli mancava da un po' di tempo"
- 21:45 Atalanta, Palladino: "C'è chi si lamenta delle troppe partite, per me non è un problema. Anzi, ci piace"
- 21:30 Casting in porta, Vicario il preferito: i costi possono cambiare in base al futuro del Tottenham in Premier. Sul Dibu Martinez...
- 21:15 Tiri effettuati e subiti, nessuno come l'Inter in Italia. E solo il Barcellona fa meglio in Europa
- 21:00 Sky - Milan-Inter, Calhanoglu dalla panchina e Thuram in forte dubbio: la probabile. Allegri recupera Bartesaghi
- 20:45 Di Gregorio ancora dalla panchina, Spalletti: "Avevo detto a Perin che gli avrei dato 2-3 partite, dalla prossima si vede"
- 20:30 Italia Femminile beffata dalla Danimarca: 1-1 nel match di qualificazione al Mondiale
- 20:15 Cagliari, torna al gol Sebastiano Esposito. Pisacane: "Sono felice, so quanto ha sofferto"
- 20:00 Doppietta di Scamacca, l'Atalanta si salva contro l'Udinese prima dell'Inter: finisce 2-2
- 19:46 Bonaventura inquadra il derby: "Sarà equilibrato, Inter e Milan le migliori squadre di quest'anno in A"
- 19:31 Vicenza, Tribuzzi si guarda indietro: "Contro l'Inter U23 all'andata abbiamo ottenuto una vittoria chiave"
- 19:15 Schade incanta con il Brentford, anche l'Inter sulle sue tracce. Ma le cifre non sono basse
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di MILAN-INTER: THURAM a RISCHIO, tocca alla PIONNY in AVANTI? Occhio a CALHA e MIKI...
- 18:50 Vigilia di derby, l'Inter carica l'ambiente: nel video social spunta la sveglia con le 22.43. E la musica techno...
- 18:35 Napoli, Conte: "È importante arrivare tra le prime quattro, davanti ci sono squadre di rango elevato”
- 18:22 Difesa e imprevedibilità offensiva: la carta Saelemaekers può scombinare i piani nerazzurri. I numeri del belga
- 18:07 Chivu scioglie qualche dubbio in rifinitura per il Derby: Mkhitaryan in, Calhanoglu out. Ballottaggio in attacco
- 17:53 Goretzka, addio Bundesliga? "Mi piacerebbe giocare all'estero. La scelta non dipenderà dal meteo"
- 17:38 Inter U23-AlbinoLeffe, le pagelle: attacco sotto tono, Calligaris solita sicurezza
- 17:24 Vecchi in conferenza stampa: "Abbiamo concesso poco. Il dominio del gioco però deve sfociare nel risultato"
- 17:09 Il Como vince a Cagliari e mette pressione in zona Europa: agganciata la Roma al quarto posto
- 16:55 The Guardian - Mondiale per Club, latitano ancora i premi di solidarietà: club furibondi
- 16:40 I ricordi di Bergomi: "Ronaldo si presentò facendomi un sombrero. E una volta Maldini nel derby..."
- 16:25 Sky - Thuram febbricitante, ad oggi l'attacco anti-Milan è Bonny-Esposito: sarebbe una 'prima volta'
- 16:10 Stankovic jr. sul futuro: "Non dipende da me, ma da Brugge e Inter. Restare qui? Sono pronto a tutto"
- 15:55 L'analisi di Rubinho: "Derby? Il Milan non fa paura in ottica Scudetto. E sulla Juve..."
- 15:41 Georgatos: "Dimarco il più forte al mondo nel suo ruolo. L'Inter mi diverte, Chivu è credibile e la persona ideale"
- 15:27 Curatolo: "Con l'Inter ho vissuto momenti che porterò per sempre. Felice del boom di Esposito"
- 15:22 L'Inter U23 non vince più: a Monza passa l'AlbinoLeffe 0-1, ottava di fila senza vittoria per i nerazzurri
- 15:13 Inter, occhio al fattore Pulisic. Lo statunitense scalda i muscoli: "È il momento di brillare"
- 14:58 Man. City, Bernardo Silva lascerà il club a parametro zero: occasione ghiotta per le big d'Europa
- 14:45 Chivu: "Thuram ha la febbre, speriamo domani sia al 100%. Bastoni maturo e forte, a Dumfries servono minuti"
- 14:44 Amelia: "Anche se vincesse il Milan i punti di vantaggio dell'Inter rimarrebbero tanti". Poi loda Chivu
- 14:29 Allegri e le capacità offensive dell'Inter: quella frase che evidenzia la potenza nerazzurra
- 14:15 Biabiany: "Inter nel cuore, mi ha tolto dalla strada e mi ha reinserito nel calcio". Che stoccata a De Boer
- 14:00 Costacurta: "Lautaro tra i migliori difensori del campionato, ecco perché. Esposito ha superato Thuram"
- 13:46 Serena e il derby: "La differenza tra Inter e Milan è davanti. I nerazzurri hanno 4 punte di altissimo livello"
- 13:31 SM - Allenamento a decibel altissimi, Chivu sprona la squadra. Bonny anche oggi in gruppo
- 13:18 Pandev: "A Madrid eravamo sicuri di battere il Bayern. Il segreto di gruppo del Triplete? La carbonara a pranzo"
- 13:04 Allegri in conferenza: "Vincere per riaprire la corsa scudetto? Intanto giochiamo il derby". Poi l'appello su Bastoni
- 12:50 Pazzini: "Se l'Inter vince ipoteca lo scudetto, se vince il Milan non cambia nulla. Thuram si prenda sulle spalle la squadra"
- 12:35 Serena: "Derby, l'Inter può congelare il campionato. Esposito intelligente e umile, Chivu mi ha incuriosito subito"
- 12:20 CF - Milan-Inter da record: incasso più alto di sempre in Serie A. Nerazzurri sempre presenti nella Top 5
- 12:06 Ranocchia: "Lautaro fa sempre la differenza, ma Chivu troverà le soluzioni per il derby. E se l'Inter vince..."
- 11:52 Brocchi: "La cosa meno importante di questo derby è la classifica. Chivu mi ha sorpreso, gli ho fatto i complimenti"
- 11:38 Albertini: "Se vince l'Inter, è una sentenza. Ma anche se perde, non è detto si riapra il campionato"
- 11:24 Corsera - Derby con finestra sulla Coppa del Mondo. Lunga la lista dei "mondialisti" e delle motivazioni
- 11:10 TS - Porta, difesa, centrocampo e attacco: tutti i nomi per il restyling dell'Inter. Il sogno resta Nico Paz
- 10:55 CdS - Trofei, punti e conti: Inter davanti al Milan. La rosa nerazzurra vale di più ed è costata circa 100 mln in meno
- 10:40 CdS - Dubbio Bartesaghi: si gioca il posto con Estupinan. Fofana in netto vantaggio su Ricci e Jashari
- 10:26 CdS - Inter, una parte del prossimo ritiro sarà in Germania: da definire solo gli ultimi dettagli
- 10:12 TS - De Winter-Akanji, destini incrociati. Lo svizzero è un punto fermo dell'Inter: il suo riscatto è scontato
- 09:58 CdS - Esposito al primo 'derby dei grandi' da titolare: ha già colpito nelle giovanili. Chivu sa quanto può essere utile
- 09:44 TS - Calhanoglu in regia, Barella e Zielinski ai suoi lati. Chivu rilancia Dimarco e Luis Henrique sulle fasce
- 09:29 CdS - Bonny in panchina nel derby: Esposito e Thuram in attacco. Calhanoglu in vantaggio su Mkhitaryan
- 09:15 GdS - Dumfries pronto a tornare. Col Milan non sarà solo una comparsa e il futuro può aspettare