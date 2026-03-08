Oltre all'attacco, dove sono da valutare le condizioni di Thuram, l'altro dubbio di Chivu per il derby di questa sera riguarda il centrocampo, dove sono certe le maglie dal 1' per Zielinski e Barella. "Nei giorni scorsi sembravano in risalita le quotazioni di Calhanoglu, in campo martedì a Como per 59 minuti, ma nelle ultime ore Mkhitaryan è tornato saldamente in pole, con il polacco spostato in regia", scrive oggi Tuttosport.

In avanti è sicura la presenza dall'inizio di Esposito, mentre in caso di forfait del francese è pronto il rilancio di Bonny.