Rabiot vs Barella, ma non solo. In un'altra zona del campo, sarà "duello a tutta corsa, su e giù per la fascia". Alexis Saelemaekers e Federico Dimarco, entrambi pronti sempre a volare verso l'attacco, saranno chiamati a "stare l'uno attento all’altro in fase di ripiegamento. Il belga del Milan punta su dribbling e inserimenti, l’azzurro - tra cross e calci da fermo - è in testa alla classifica degli assistman in Serie A e col suo sinistro educato sa pure mettersi in proprio e far male dalla distanza".

Qualità che Maignan ha già sperimentato bene, visti i Dimarco due gol già segnati al derby. "Saelemaekers, invece, è ancora alla ricerca della prima gioia dopo 15 incroci con l’Inter, contando pure quelli con le maglie di Bologna e Roma. All’andata, però, Alexis ha innescato la rete decisiva di Pulisic". Uno interista dalla nascita e ragazzo della Nord, l'altro milanista diventato tale "negli anni, conquistando anche la curva Sud, che ne ha fatto uno dei beniamini. Destino comune a entrambi: amati sulla propria sponda del Naviglio, 'odiati' sull’altra. Ecco, a livello puramente emozionale, il confronto tra Saelemaekers e Dimarco è forse il più rappresentativo del derby di stasera".