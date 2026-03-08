È arrivato il giorno attesissimo del deby, una stracittadina resa ancor più incandescente dalla posta in palio considerando la classifica di nerazzurri e rossoneri. L'andata è ancora una ferita aperta per Chivu, ko a margine di un match sostanzialmente dominato: l'Inter intende spezzare una tradizione negativa partita dopo il derby della seconda stella e chiudere così un cerchio.
QUI MILAN – Il recupero di Bartesaghi consente ad Allegri di scegliere lui o Estupiñan sulla fascia sinistra, mentre il forfait di Gabbia obbliga all'impiego di De Winter in mezzo a Tomori e Pavlovic. In mediana, al posto di Loftus-Cheek, ci sarà Fofana per completare la linea con Modric e Rabiot. In attacco, invece, spazio a Pulisic e Leao, con Nkunku e Füllkrug pronti a subentrare nella ripresa.
QUI INTER – Chivu, già privo di Lautaro (in panchina per dare supporto), rischia di dover fare a meno pure di Thuram, colpito da febbre: il francese dovrebbe al massimo andare in panchina. Si spalancano le porte per il tandem offensivo Esposito-Bonny. Per il resto, rispetto a Como in coppa, si rivedono dall'inizio i vari Sommer, Akanji, Luis Henrique, Barella, Zielinski e Dimarco. Ballottaggio Mkhitaryan-Calhanoglu, con l'armeno favorito: in tal caso, regia affidata ancora a Zielinski. Dumfries morde il freno: il numero 2 nerazzurro ha dato ottimi segnali al Sinigaglia martedì scorso e potrebbe giocare un corposo spezzone di derby: un rientro fondamentale per questo finale di stagione.
PROBABILI FORMAZIONI:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
Panchina: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupiñan, Jashari, Ricci, Nkunku, Füllkrug.
Allenatore: Allegri.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Gabbia, Loftus-Cheek, Gimenez.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny.
Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Darmian, Dumfries, Carlos Augusto, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, Diouf, Thuram, Lavelli.
Allenatore: Chivu.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Lautaro.
ARBITRO: Doveri.
Assistenti: Baccini e Berti.
Quarto ufficiale: Marchetti.
Var: Abisso.
Avar: Di Bello.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
