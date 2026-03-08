Sorpasso Mkhitaryan su Calhanoglu e dubbio Thuram. Sono questi gli ultimi due aggiornamenti di formazione in casa Inter a poche ore dal derby contro il Milan: anche per il Corriere dello Sport il turco comincerà il match dalla panchina, con regia quindi affidata a Zielinski e l'armeno e Barella ai suoi lati.

Il grosso punto di domanda è legato all'attaccante francese, alle prese con febbre e tonsillite: tanto dipenderà dal test di questa mattina. "L’ottimismo non manca, ma certezze assolute non ce ne possono essere - si legge sul quotidiano -. Nel caso, è pronto Bonny, che ha smaltito l’affaticamento accusato contro il Genoa. Sarebbe la prima volta dall’inizio per il tandem baby Pio-Bonny, che finora ha giocato assieme soltanto a match in corso".

