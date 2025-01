Prosegue la preparazione del Lecce in vista dell'impegno di campionato contro l'Inter, in programma domenica sera (fischio d'inizio ore 18). Allo stadio 'Via del Mare', Marco Giampaolo ha potuto riabbracciare Antonino Gallo in gruppo nella seduta odierna, alla quale non hanno partecipato Filip Marchwiński, oltre a Lameck Banda, Medon Berisha e Kialonda Gaspar (lavoro personalizzato); solo terapie, infine, per Hamza Rafia.