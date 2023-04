Il grande dubbio in casa Lazio resta la presenza dal 1' di Ciro Immobile. L'incidente stradale è ormai alle spalle, ma la condizione fisica non è ancora al meglio e Sarri valuta la gestione dell'attaccante considerando il calendario intasato. Per questo motivo non si esclude la conferma di Felipe Anderson 'falso nove' con Zaccagni e Pedro ai suoi lati. Altro dubbio in difesa: Patric insidia Casale.

PROBABILE LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.