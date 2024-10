Thiago Motta fa la conta degli infortunati per il prossimo ciclo di impegni, che vedrà la Juve giocare tre partite nel giro di nove giorni. Prima la Lazio, poi lo Stoccarda in Champions e, infine, il derby d'Italia contro l'Inter di domenica 27 ottobre. Sfida di lusso alla quale non prenderà parte Teun Koopmeiners, fermato dalla frattura a una costola almeno fino all'incrocio infrasettminale con il Parma del prossimo 30 ottobre. La stessa data prevista per il rientro di Nico Gonzalez, anche se lo staff medico bianconero lavorerà per portarlo in panchina a San Siro.

Intanto, sabato sera, contro la Lazio, oltre al lungodegente Gleison Bremer, mancheranno lo squalificato Coinceçao e Weston McKennie, che probabilmente sarà utilizzato martedì con lo Stoccarda. Timothy Weah, infine, è tornato in gruppo, quindi recuperato. Lo riporta Sky Sport.