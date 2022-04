Recupero importante per Igor Tudor in vista della partita di sabato contro l'Inter. Il club scaligero ha infatti recuperato Antonin Barak, che era stato messo fuori causa da un virus intestinale. Una buona notizia per il tecnico croato, che a San Siro potrà contare su uno dei suoi migliori marcatori (10 gol realizzati in 25 presenze quest'anno).