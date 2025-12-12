Intervistato da La Stampa, Marco Tardelli analizza le ultime partite di Champions League delle squadre italiane. L'ex centrocampista parla anche del o dell'Inter contro il Liverpool, arrivato per un rigore più che generoso fischiato a favore dei Reds da Felix Zwayer: "L’Inter ha perso immeritatamente con un rigore inesistente seguito da polemiche e scoperte su un arbitro che forse, per onore dello sport, non avrebbe meritato la Champions".

"Preoccupa di più il Napoli: sembrava tornato in grande spolvero e il Benfica di Mourinho non era certamente l’avversario più difficile, ma è apparso stanco, senz’anima e di sicuro le partite fuori casa non sono la sua comfort zone - aggiunge Tardelli -. Certamente qualche giocatore avrebbe meritato il riposo ma gli infortuni non lo permettono e a volte è meglio una riserva in forma che un titolare stanco".