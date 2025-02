Rosa ridotta all'osso per Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, questa sera avversaria dell'Inter nella proseguzione del match interrotto lo scorso 1° dicembre, al 17 ', per emergenza medica, dopo il malore accusato da Edoardo Bove. Sono venti i convocati dell'ex tecnico del Monza, ecco l'elenco completo nel quale non figurano i nuovi acquisti oltre all'infortunato Yacine Adli:

1) BELTRÁN Lucas

2) CAPRINI Maat Daniel

3) CATALDI Danilo

4) COLPANI Andrea

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson (Dodò)

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) HARDER Jonas

11) KEAN Bioty Moise

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) MORENO Matías Agustín

15) PARISI Fabiano

16) PONGRAČIĆ Marin

17) RANIERI Luca

18) RICHARDSON Michael Amir Junior

19) RUBINO Tommaso

20) TERRACCIANO Pietro (P)