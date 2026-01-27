Il PSV è spalle al muro in Champions Leauge e, se vuole evitare l'eliminazione, è costretto a fare risultato contro il Bayern Monaco. Un'impresa che si intreccia, stando ad alcuni rumors, al destino di alcuni giocatori come Ivan Perisic, da giorni corteggiato dall'Inter, che prima di affondare il colpo aspetta di conoscere l'epilogo della League Phase degli olandesi. Discorsi che non interessano Peter Bosz, tecnico dei Boeren: "Non ci penso, vogliamo vincere la partita di domani e andare ai playoff. Questo è il punto, non c'è nient'altro. Non so nulla nemmeno di queste cose. Se ho paura di perdere Perisic e Pepi? Non mi spavento facilmente".