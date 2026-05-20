Serve solo per mettere un punto definitivo al campionato, ma la partita ha un valore relativo in termini di classifica e rispettivi obiettivi. Sabato al Dall'Ara, alle 18, Bologna e Inter si affronteranno nella 38esima giornata di Serie A. Un impegno a cui entrambe verosimilmente si presenteranno rimaneggiate, sicuramente i nerazzurri che non impiegheranno, a quanto pare, i giocatori convocati al Mondiale per preservarli da eventuali infortuni.

Anche la squadra di Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria di Bergamo che però non basta per avere un posto in Europa, non si presenterà con il vestito migliore, come si evince dal report dell'allenamento di stamattina pubblicato sui canali rossoblu. Ancora programma differenziato per quanto riguarda Nicolò Cambiaghi, assente dal rettangolo di gioco dalla partita con la Roma così come Martin Vitik, che prosegue le terapie e comunque ha già concluso la sua stagione. Terapie anche per Nicolò Casale, assente dalla vittoria sul Lecce per 2-0 e ancora alle prese con il recupero dalla lesione al soleo.