Continunao le iniziative per la celebrazione del Double nerazzurro, questa volta con un evento che coinvolgerà direttamente i tifosi interisti: domani, a partire dalle ore 16 e fino alle 16.30, l'intero blocco squadra interista, guidato dal capitano Lautaro Martinez, sarà presente al Nike HQ di Milano nel quartiere di Porta Nuova. I calciatori si affacceranno su Piazza Gae Aulenti per un saluto ai tifosi presenti, indossando per la prima volta in pubblico l'Home Kit della stagione 2026/27, appena presentato. Sarà l'occasione per i tifosi per ammirare di nuovo i trofei dello Scudetto e della Coppa Italia.

Sezione: News / Data: Mer 20 maggio 2026 alle 11:33 / Fonte: Inter.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.