Continunao le iniziative per la celebrazione del Double nerazzurro, questa volta con un evento che coinvolgerà direttamente i tifosi interisti: domani, a partire dalle ore 16 e fino alle 16.30, l'intero blocco squadra interista, guidato dal capitano Lautaro Martinez, sarà presente al Nike HQ di Milano nel quartiere di Porta Nuova. I calciatori si affacceranno su Piazza Gae Aulenti per un saluto ai tifosi presenti, indossando per la prima volta in pubblico l'Home Kit della stagione 2026/27, appena presentato. Sarà l'occasione per i tifosi per ammirare di nuovo i trofei dello Scudetto e della Coppa Italia.