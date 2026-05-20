Parlando di Inter, nello specifico di Cristian Chivu e della panchina nerazzurra, nel corso del podcast della Gazzetta dello Sport 'La Tripletta', il giornalista della Rosea Filippo Conticello racconta un retroscena relativo allo scorso giugno, quando ancora l'incarico non era stato affidato al tecnico romeno e si vocifereva di Cesc Fabregas serio candidato: "Sono cose ormai strasapute, c'è stato un incontro tra la dirigenza e Fabregas, il quale ha aperto il suo PC, ha aperto un Powerpoint e ha detto: 'Io voglio questo, questo e questo'. Avrebbe stravolto completamente una squadra che era già forte".