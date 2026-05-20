Parlando di Inter, nello specifico di Cristian Chivu e della panchina nerazzurra, nel corso del podcast della Gazzetta dello Sport 'La Tripletta', il giornalista della Rosea Filippo Conticello racconta un retroscena relativo allo scorso giugno, quando ancora l'incarico non era stato affidato al tecnico romeno e si vocifereva di Cesc Fabregas serio candidato: "Sono cose ormai strasapute, c'è stato un incontro tra la dirigenza e Fabregas, il quale ha aperto il suo PC, ha aperto un Powerpoint e ha detto: 'Io voglio questo, questo e questo'. Avrebbe stravolto completamente una squadra che era già forte".

Sezione: News / Data: Mer 20 maggio 2026 alle 11:50
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.