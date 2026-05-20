Il Barça ci ha provato, ma ha deciso di mollare la presa su Alessandro Bastoni. Lo riferisce il quotidiano Sport: Il direttore sportivo del club Deco riteneva all'epoca che il difensore dell'Inter fosse il profilo ideale per rinforzare la difesa di Hansi Flick nella prossima stagione. Nonostante una certa riluttanza da parte dello staff tecnico, Deco ha esplorato diverse strade per finalizzare un trasferimento a un prezzo ragionevole per le finanze del club. Sono stati fatti diversi approcci, con intensità variabile, ma nessuno di questi si è concretizzato. Oggi, però, la situazione è completamente cambiata. Diversi fattori hanno portato a una decisione definitiva: il Barça non sta più lavorando all'acquisto di Bastoni in questa sessione di mercato. Il 27enne nazionale italiano è stato relegato progressivamente ad obiettivo secondario fino a non essere più considerato una pista percorribile.
Il mercato per difensori centrali mancini di alto livello ed esperienza non è esattamente generoso quando si tratta di offrire giocatori a prezzi ragionevoli. La lista dei giocatori è piuttosto breve e quelli che sono emersi sono, ovviamente, molto apprezzati. È questo il caso di Bastoni. Dopo diverse discussioni interne – Hansi Flick era sempre stato un po' riluttante e aveva chiesto di valutare altre opzioni come Nico Schlotterbeck – si era giunti alla conclusione che l'italiano fosse il candidato ideale per l'estate. I suoi problemi in Italia avevano inoltre contribuito a rafforzare la convinzione che il giocatore avrebbe fatto di tutto per iniziare una nuova avventura nella Liga spagnola, soprattutto se il Barça fosse stata la sua destinazione prescelta. Tutto era pronto per avviare le trattative con l'Inter, che a sua volta doveva fare la sua parte per agevolare la partenza del giocatore.
Ma alla fine, i catalani si sono dovuti scontrare con una dura realtà: Bastoni voleva andare al Barça e l'Inter stava lavorando da settimane su alternative sul mercato. Il problema è che il club italiano voleva che l'acquisto fosse concluso per una cifra non inferiore a 70 milioni di euro. Una cifra inaccessibile per il Barça al momento. Deco ritiene che il rapporto qualità-prezzo di Bastoni non sia equo. Con l'Inter ferma sulla sua posizione, il Barça in difficoltà finanziarie e Bastoni che rimane in silenzio invece di spingere per una riduzione del prezzo per accelerare il trasferimento, i Culé hanno deciso di deporre le armi. A tal proposito, fonti interne al club hanno confermato che l'affare Bastoni è saltato.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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