Una giocata in mezzo all'area a ubriacare una serie di difensori e un tocco all'angolino che non lascia scampo al portiere Alessandro Confente: il guizzo all'86esimo di Patrick Cutrone toglie la tensione all'U-Power Stadium e a nulla serve la gran rete a ridosso del 90esimo segnata da Rares Burnete che vale la parità per la Juve Stabia, anche perché ancora Cutrone, in pieno recupero, con gli stabiesi tutti sbilanciati in avanti portiere compreso nel tentativo di trovare la rete che avrebbe ribaltato i destini del doppio confronto, piazza la botta da metà campo con una parabola clamorosa che vale il 2-1 e la conquista della finale per la promozione in Serie A da parte del Monza di Paolo Bianco.

Sfuma il sogno dei campani, seguiti da un pubblico numerosissimo e che fino alla fine hanno cercato il gol vittoria ma alla fine hanno dovuto arrendersi ai brianzoli, che ora attendono di conoscere l'avversaria nell'atto conclusivo dall'esito della seconda semifinale in programma domani tra Palermo e Catanzaro al Barbera, coi calabresi che partono forti del 3-0 dell'andata al Ceravolo. Monza che partirà in finale col vantaggio del fattore campo: con due pareggi sarebbe ritorno nella massima serie dopo un anno di purgatorio.